人生潮起潮落，尤其在演藝圈，走紅不但需要努力跟運氣，也不見得能持續，甚至一個意外或不如意，多年來的努力又歸零，今年59歲的港星張兆輝就經歷過，生涯演出超過百部影視作品的他，因演出杜琪峯執導的《大隻佬》、《大事件》、《黑社會》等作品受人矚目，卻因一場車禍無奈息影，之後沒有放棄，終於走出低潮，還成了超級富豪。

當年張兆輝進演藝圈發展，好多年來都只能跑龍套，好不容易爭取演出《戲劇十年》的男主角，卻在事業發達時遇上車禍，因此不得不息影，當時傳出他意志消沉患上抑鬱症，好在張兆輝沒被自己打倒，重返影壇。近年張兆輝到大陸發展，談到那段低潮歲月，吐露是因為有了家庭跟孩子，才能夠重新振作，不但重拾演員工作，也進軍電影圈，2014年憑藉《恐怖在線》在美國奪下兩個影展的最佳男主角獎，翻身成了影帝。

張兆輝谷底翻身，憑藉過人的投資眼光，成了超級富豪，如今坐擁百萬海景豪宅，身家驚人。(取材自張兆輝微博)

如今事業重心放在大陸的他，今年回香港過年，但因疫情，所以都待在家，他透過社群分享「居家抗疫日記」，可以從他的生活影片跟照片發現，他住在內裝講究的豪宅裡，有著無敵海景，據悉，這豪宅他是在2010年買下，當時連車位約花費2236萬港幣(7990萬台幣)，如今價值翻倍，該豪宅的價值已來到4870萬港幣(約1.7億台幣)。

事實上，張兆輝的理財撇步很單純，相信唯有房產才是最棒的，因此從2005年開始投資房市，曾以653.8萬港幣(約台幣2336萬)，買下香港馬鞍山的「翠擁華庭」特色豪宅，於2019年轉手出售，當時賣出1700萬港幣(6074台幣)，一套房就賺進上千萬，足見他眼光精準，張兆輝也在北京、英國等地置產，老婆則經營美容事業，做得有聲有色，甚至開分店開到海外去，憑藉夫妻倆的努力，成了圈內知名的超級富豪。