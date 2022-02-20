「青年參政、台中出發！」年輕人期望盼主席朱立倫說到做到要給年輕人機會。（陳世宗攝）

「江山代代有新人出、一代新人換舊人！」國民黨中常會通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，新人初選民調加權100％引發爭議。「青年參政、台中出發！」年輕人期盼主席朱立倫說到做到要給年輕人機會；卻引起老將的危機感，抨擊莫非過去對黨的付出，最後淪為「真心換絕情！」

「國民黨過去忽略栽培年輕人，現在已經輸；現在不栽培年輕人，未來還是輸！」政二代楊大鋐就開第一槍響應中央號召，宣布參選2022西屯區市議員選舉；期盼國民黨主席朱立倫要說到做到，不要讓青年參政、世代交替成為口號，為國民黨注入新血，這才能給國民黨重新贏回人民信心的機會。

國民黨青年軍說，他們尊重國民黨中央的決定，將本身的政見政策表態出來，相信國民黨的長官、黨的核心一定會做最好的安排，不管N＋1或青年參政加權部分，相信國民黨的青年參政不是講假的、不是玩玩而已，我們要肯定這樣的國民黨。

現任市議員認為，鼓勵新人當然是一個正確的方向，也是很大鼓勵，但加權到百分之百邏輯，最後是讓完全沒經驗的青年軍投入選舉；對政黨來說，選舉的最終目的是要勝選，如新人下來選舉成果未如預期，不僅將重挫國民黨的席次，對地方生態亦會造成嚴重衝擊。

資深民代強調，他們長年都為國民黨犧牲奉獻，萬一初選結果被新人加權百分之百擠掉，這幾年的努力豈不是全都白費，這對現任資深議員十分不公。黨中央除對新人有加權優惠外，對現任議員表現也應有加分制度；否則豈不是淪為「真心換絕情」！