「美麗島事件史料彙編」近日由國史館出版，但卻因國安單位意見，當中有部分檔案內容遮掩。促轉會於臉書表示，這類應該公開的資訊，卻被情治機關持續保密，對此將提出《政治檔案條例》修正建議，函請國發會參考。

促轉會指出，政治檔案是還原歷史真相的基礎，但政治檔案的徵集、解密、研究的倒立，遠比社會所知的還漫長。以美麗島事件為例，政府在2002年啟動檔案徵集，後來就增加了數千個檔案，當中也包括國安局、調查局的檔案在內，供社會進一步研究。

促轉會說，但《政治檔案條例》卻非萬靈丹，雖條例已明定公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，但卻仍有情治機關持續保密或不公開。

促轉會表示，為此已提出修正建議，並函請條例的主管機關國發會，要求機關不得以「永久保密」或「涉及國安或對外關係」為由拒絕公開。也希望在政治檔案開放的道路上，社會仍能累積研究，讓歷史真相日漸清晰。