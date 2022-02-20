疫情之下，金管會帶領金融業推動綠色金融腳步未停！金管會公布，截至2021年12月底國銀對綠能科技產業放款餘額達新台幣1兆3817億元，較2020年底的1兆1857億元，新增放款1960億元。

金管會在2017年11月6日擬定「綠色金融行動方案1.0」，推動內容包括授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等七個面向，計25項措施。

2020年8月金管會推出升級版「綠色金融行動方案2.0」設定短期及中期目標，並以三大核心策略、八大推動面向，合計38項具體措施（其中17項為持續辦理方案1.0措施，方案2.0新增21項措施）推動。

推動綠色科技產業是政府既定目標，金管會2022年也持續鬆綁。金管會在今年1月28日宣布，同時啟動銀行及保險業對六大核心戰略產業的放款與投資方案，希望本國銀行從4月1日到今年底的9個月期間，對六大產業增加放款至少2500億元，同時保險業可參與六大產業的聯貸案、並可用專案運用直接投資或間接投資，合計保險與銀行資金動能逾3兆元，將再加速六大產業的發展。

行政院2021年核定六大核心戰略產業推動方案，即「資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備」等六大產業，由於是主題式，實際涵蓋面幾乎遍及各行各業都有機會適用，在政府政策引導發展之餘，最重要的就是金流支持。

國內金融業近年來力挺綠色科技產業。除了銀行積極放款之外，據金管會統計，截至2022年1月底止，今年以來綠色債券已發行2檔、金額達新台幣54億元，較2021年同期發行0檔、0元有明顯增加，累計至2022年1月底，綠色債券已發行77檔、2064.75億元。

另外，截至2021年12月底，保險業投資綠能科技產業投資金額達1兆466億元，較2020年12月9030億元，也增加了新台幣1436億元。