新竹近年發展迅速，尤其竹北一帶，至興建高鐵後地價翻倍不少，政府同時也極力發展竹北的觀光，陸續設立各式商家，而最廣受期待的「竹北遠百」也於農曆年前開始試營運，開業以來人潮不斷，日前就有名網友在臉書社團《竹北遠百最新情報站》發文指出，發現遠百裡有間「天價手搖飲店」，一杯要價上看385元！讓原PO不禁大喊「夭壽！」

竹北遠百開幕時人潮眾多 (圖/翻攝自《竹北遠東百貨吃喝玩樂社團》)

原PO詳述，那日他行經竹北遠百6樓的一間手搖店時，覺得有些許口渴，想買杯飲料來喝，殊不知一看菜單全品項的價格幾乎都在百元以上，其中「布酪蜜奶烏」竟然要價385元，讓他嚇歪腰表示「夭壽捏，是我三天的午餐費欸，不爭氣的我只能挑戰最便宜的白毫烏龍，沒加珍珠一杯就要85元唷」。

原PO調侃自己只點的起白毫烏龍 (圖/翻攝自臉書《竹北遠百最新情報站》)

貼文一出，不少網友也被這天價嚇瘋，紛紛表示：「名字取錯了，應該是「心痛的感覺」、「這價位讓我覺得星巴克便宜多了」、「這家的茶很特別，特別貴」、「我想賭它可以開多久就撤櫃」、「我覺得是好喝，茶味濃，珍珠普通，不值那價格」、「喝這杯的是不是姓盤」

據報導，業者也出面回應網友其店家高單價的問題，表示「考量竹北地區生活水準及收入皆高，應該也要體驗到更有水準的飲品，才會決定在遠百竹北店設櫃。」也有網友出面緩頰，表示市場決定一切「你買不起有別人買得起，他開得下去就表示有客群，沒什麼好酸。」