感情從來沒有道理可言，有些人熱愛刺激、追求新鮮感，戀愛對象一個換過一個；但也有些人一旦愛上了就是永遠。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，心理認定了一個人，就會杜絕所有曖昧，讓另一半很有安全感。

▍獅子座

獅子座遇見心儀對象，就算還沒追求成功，也不會再去招惹別人；他們會想方設法擄獲對方的芳心，讓對方全心全意愛上自己。獅子座對待感情一向很認真，一旦心裡認定了一個人，就難以再裝下其他人，並且杜絕所有曖昧。

▍巨蟹座

巨蟹座面對感情，不喜歡就算了，一旦愛上就會非常死心踏地，不管外人怎麼看，在巨蟹座眼裡，對方都是如此完美。巨蟹座心裡再也容不下任何人，就算有條件更好的追求者，巨蟹座也不為所動，只希望和另一半長相廝守，好好過日子就好。

▍金牛座

金牛座對待心儀對象的真心，比任何人都來得強烈、用心，這點無庸置疑。他們的心裡裝不下兩個人，所以一旦愛上，整顆心滿滿的都是喜歡的人，沒有餘力再去和別人搞曖昧，另外他們也會避嫌，杜絕任何和異性非必要的接觸，給另一半充足的安全感。