110學年HBL高中籃球甲級男子組8強賽，本季首度挑戰就晉級到8強的錦和高中，可惜在8強賽事的循環賽未能收下，20日以64比68飲恨高苑工商，本階段7場賽事都落敗，下個賽季再來，而高苑最終留下3勝4敗戰績，教練梁有勝期待有了本季經驗，下個球季會更好。

賽後梁有勝表示，全隊都盡力了，也透過幾場賽事證明球隊具備爭取4強的實力，可惜球運和經驗差了點，但球員也從中獲得經驗，相信陣中高一和高二球員下個賽季會更好。

梁有勝並說，這是帶兵的第一個球季，一路走來非常膽戰心驚，許多比賽都有緊張的拉鋸，「儘管比賽勝負很重要，但大家一起奮鬥的過程是美好的，球員們也都堅持到底，展現很好的精神。」

錦和高中首次挑戰甲級舞台就打進到8強，雖然未能帶走勝利，但已經讓大家認識這支來自新北市的球隊，去年還在母校泰山高中教練團、本季執掌錦和兵符的教練張立杰認為，球隊「越級打怪」受到不少震撼教育，但每場比賽對於他和球隊都是很好的學習養分，也是「賺到」，僅管球隊本學年結束將有8名高三球員畢業，難免面臨戰力斷層，仍希望招生時有高一即戰力加入來增添戰力。