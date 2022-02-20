中市張婦自2020年2月起照顧智能障礙廖姓大姑起居，涉嫌拿鐵桿毆打、拖行及腳踢施虐，廖兄前往探視，發現妹妹臉部等多處瘀青而察覺有異，送醫才知她被打得遍體鱗傷。張婦否認，供稱大姑亂吃東西及隨意大小便，她只用愛的小手打手心及捏大腿處罰。台中地院將張婦依傷害罪判刑5月，得易科罰金，仍可上訴。

廖婦自2010年丈夫過世後，因重度智能障礙生活無法自理，由大哥接到高雄照顧10年，因大哥漸年邁，與胞弟協議接手照顧，2020年2月底將妹妹送到中市胞弟家居住，由弟媳張婦照護生活作息。

豈料，姑嫂兩人因照護問題感情不睦，張婦涉嫌自同年7月底起，對廖婦毆打、拖行施暴，造成她臉部瘀青、頭皮血腫、胸、四肢及背部多處擦傷及瘀傷，臀部及手掌也有慢性傷口結痂等傷勢。

大哥在同年8月24日到中市探視妹妹，竟發現她滿身傷痕，送她就醫檢查，妹妹才說出被弟媳施暴，向警方報案。

廖婦指控，弟媳拿蒼蠅拍、曬衣鐵桿、刮痧棒及拖鞋等物打她，還用腳踢，她的臉傷是被拿拖鞋打、腿傷是被手捏、屁股的傷勢則是被拖行。

張婦到案否認對施暴，供稱因大姑亂吃東西及隨意大小便，她在7月底、8月初曾用愛的小手處罰打手心2下；8月中旬用手捏她大腿1下。張婦辯稱，不知為何大姑身上這麼多傷？但聽她說過，曾走路撞到柱子跌倒。

法官採用醫院鑑定認為，廖婦指證被弟媳毆打受虐，雖因身心障礙無法具體指出時間及次數，但不影響她的陳述能力。法官並認為，廖婦的智力情況難以有能力編故事誣告她人，依傷害罪判張婦徒刑5月。

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