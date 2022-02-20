花壇文德宮燈排，在元宵之前就已經備妥，等待出發。（吳敏菁攝）

花壇文德宮燈排，在元宵之前就已經備妥，等待出發。（吳敏菁攝）

文德宮供奉開基福德正神，頭戴烏紗官帽，是全台唯一。（吳敏菁攝）

獨步全台、歷史最悠久花壇鄉文德宮元宵迎燈排遶境已延續193年從未中斷，今年首度因疫情延期，但信徒都相當有信心，福德老爺不會讓美好傳統中斷，20日文德宮執事人員擲筊請示，下旨2月25日至27日登場，遶境文德、白沙、長沙3村，再創一波輝煌高峰。

文德宮管委會總幹事陳榮昌表示，迎燈排歷經戰亂也不曾中斷，鄉老至今津津樂道說傳奇，二次大戰美軍轟炸，夜間燈火管制就改白天遶境，賜福家家戶戶都平安。

前年、去年新冠肺炎疫情緊繃都有驚無險都舉辦了，今年破天荒元宵沒登場，信徒一度不敢置信，準備大半年的燈排也都已在廟埕排列成陣，準備出發了。廟方解釋只是延期，20日福德老爺一定會給答案，果然擲出了聖筊，25日至27日要登場了，將邁入第194年的新歷史紀錄。

文德宮供奉的開基福德正神，頭戴烏紗官帽，是全台唯一，燈排遶境傳說是開台翰林曾維楨元宵隨皇帝遊天街，觸景傷情，感嘆家鄉父老無緣欣賞聖這等輝煌的盛會，道光皇帝感動孝心，御賜故鄉花壇鄉白沙坑，上元可仿照京城「迎花燈」。

傳統沿襲，小村落元宵節保留了最多古典逸趣，傳統字姓燈每23個紮成小船狀，燈籠寫上各庄家戶姓氏，把光亮游向民間萬家、傳遞祝福，被譽為「京城復科版」，已登錄彰化縣無形文化資產了。廟方表示，元宵節當天白天活動都如期登場了，這次夜晚遶境，陣頭人數控制在400人以內，預料再掀起轟動，呼籲戴好口罩，保持社交距離。