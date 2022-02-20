藝人KID（林柏昇）和正妹女友「東區妹仔」感情穩定，日前在情人節才終於公開女方正臉，素顏但甜美的模樣令人眼睛一亮。KID即將迎來38歲生日，他今(20)日也預告將會在新片中宣布一件大事，在頻道「野人七號部落」IG帳號稍早已悄悄放上影片預覽圖，似乎暗示「求婚成功」？留言區湧入大批網友祝福。

KID今(20)日在IG發文表示：「今天是2／20號，再過一天就是母難日了！除了感謝老爸老媽外，今天晚上野人七號部落會上一部對我人生最重要的片，與大家分享！希望大家也可以給我與影片其他人滿滿的祝福！那就…晚上見喔！你們猜我要公佈啥事？雙魚座勾雙勾不奇怪吧」。

KID貼文PO出不久後，他的頻道「野人七號部落」（@kid7fat）IG稍早也公開了影片預覽圖，只見貼文圖中寫著「我和東區妹仔求婚，妳願意嫁給我嗎」，畫面中KID抱狗、女方捧花，小倆口甜蜜接吻，似乎暗示「求婚成功」？讓一眾網友看了又驚又喜，在留言區狂刷一排恭喜。

KID在「野人七號部落」還賣關子問網友說：「看一下這封面可以嗎？晚上11點上片喔！」貼文吸引大批網友湧入祝福：「太期待了」、「哇哇哇，恭喜」、「看著83這麼幸福，我們這些老粉就開心了」、「就覺得這一天不遠了，恭喜恭喜」、「38歲了終於要定下來了，恭喜」、「水啦！！恭喜！！今晚不見不散」；KID還用本人帳號回覆說：「你知道你暴雷了嗎？ @kid7fat」，看似想保密，實則是要把幸福昭告天下。