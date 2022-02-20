寒流來襲，台南市出現攝氏10度以下的低溫，讓露宿街頭的街友們處境更加艱困。市長黃偉哲特別指示市府社會局啟動低溫關懷服務，除提供熱食及棉被、睡袋、衣物等禦寒物資，也備好收容中心10床、平價旅館40床，提供有需要的街友們隨時入住，幫助他們度過寒流難關。

社會局表示，目前台南市街頭列冊的街友共有134人，近幾日因氣溫驟降，該局積極勸導入住街友中心避寒，並發放防疫物資。不過，社工人員也發現有外縣市前來的街友，不願返回設籍地，擔心他天冷受凍，先依對方的意願安置在東豐地下道，並提供睡袋及衣物；其他街友見狀，也紛紛分享食物及棉被，協助該名街友禦寒。

社會局還說，冬天低溫是街友人身安全最大的威脅，容易導致呼吸道與心血管疾病，今年更有新冠肺炎的衝擊，因此市府持續加強對街友的關懷及防疫工作，除社會局各區社會福利服務中心及台南市街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員，定期前往街友聚集地為街友量測額溫、噴酒精、發口罩並進行防疫宣導外，也依疫情變化提醒街友維持必要的社交距離，落實防疫要求。