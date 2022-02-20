彰化縣蔬菜共同運銷去年達到3萬8169噸，中華民國農會評定為縣級第一名。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣去年共同運銷農產品，摘下縣級第一名，彰化縣長王惠美在主管周報表揚，農業處長邱奕志代表接受。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣農業產值全台排名第三，年產量高達28萬1582公噸，為了提升農產運銷水平，彰化縣26鄉鎮共有19間農會辦理蔬菜共同運銷，2021年度運銷量達3萬8169噸，交易金額達9億1956萬元，中華民國農會評定為縣級第一名。縣府表示，將持續輔導農會，建立冷鏈運輸系統，穩定供貨系統。

彰化縣是農業生產大縣，全縣蔬菜種植面積多達1萬84公頃，其中青蔥年產5萬1782公噸、花椰菜2萬6772公噸，都是全台第一，去年共同運銷農產品，摘下中華民國縣級第一名，彰化縣長王惠美在主管周報表揚，農業處長邱奕志代表接受。

王惠美感謝農友的用心，一起共同行銷彰化優質農產品，為了縮短運銷過程及降低運銷成本，提升農民收益，縣府除了大力推行3章1Q，行銷彰化優鮮品牌，也積極輔導轄內農會，協助將農民生產的農產品集貨、分級、包裝，透過共同運銷送往批發市場交易。

這次彰化縣摘下縣級第一名，埤頭鄉農會排名第二、芳苑鄉農會排名第三、永靖鄉農會及福興鄉農會並列優良獎。

農業處長邱奕志表示，未來將持續輔導農會，建立冷鏈運輸系統，建構供貨穩定及品質優良之農產供應體系，協助農民以共同集運方式，把農產品送至批發市場交易，透過交易制度決價，減少中間運銷成本，合理反映農產品價格，保障農民權益。