與另一半發生性行為需要家長的同意嗎？情侶間有性行為是很正常的，且雙方皆為成年人也都可以為自己的行為負責，若是成年後家長還要插手兒女的感情生活，難免會讓人覺得壓力很大，近日就有一名網友分享女友的媽媽不讓女友與自己發生性行為，並表示要是一年內兩人有發生關係的話就會強迫女友與自己分手，讓原PO覺得備感壓力。

一年內發生關係就逼迫兩人分手。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上有一名網友分享自己有一個心地善良、溫柔可愛的女友，女友的一切都很好讓他很喜歡，不過卻一個點讓原PO接受不了，那就是女友的媽媽，原PO表示女友的媽媽太過保守及控制慾強，每每出門約會都要事先說好也要經過女友媽媽的同意，且門禁時間為晚上九點，而他與女友能相處的時間本就不多，女友因為家庭的關係需要打工賺錢分擔家計，再加上如此嚴格的時間管理導致他們能做的事情都相當有限，原PO表示他與女友近期想更進一步發生關係，奈何女友家觀念較保守，女友媽媽甚至表示若是他們在交往一年內發生關係的話就會逼兩人分手，讓原PO相當頭痛，因此詢問網友意見。

網友表示女友媽媽管太多。(圖/翻攝自Dcard)

貼文底下許多網友都表示女友媽媽會不會管太多？大家認為原PO和女友已經是成年人了，有權力行使自己身體的自主權，而也有人認為女友有些媽寶，情侶間的性事若是女友不告訴媽媽，女友媽媽怎麼會知道呢？不過也有網友表示說不定女友媽媽是在測試原PO，為了心愛的女友要原PO堅持，忍過一年就好了。