國際藝術家優席夫（Yosifu）探訪和平島文化聚落。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

為整合基隆阿拉寶灣資源，市府推動「大航海文化路徑再現規畫設計及教育推廣計畫」，近日邀請國際藝術家優席夫（Yosifu）探訪和平島文化聚落，共同打造屬於基隆阿美族的「美」式亮點，帶動文化觀光發展。

觀銷處長曾姿雯說，市長林右昌去年走訪阿拉寶灣，盼能發展和平島東側，營造具在地文化特色、部落廚房美食及限量遊程，日前市府爭取到文化部經費，將營造對居民及遊客都友善的文化觀光路徑，這次邀請到同為阿美族的國際藝術家優席夫走訪聚落，一起分享文化特色，有助凝聚在地觀光發展。

優席夫指出，阿拉寶灣是具發展潛力的美麗路徑，區位臨近都市及台灣海洋文化，絕對可以發展成國際知名的「美」式聚落，也是讓族人、旅客「共好」的美，相信基隆和平島也將成為兼具國際藝術、在地文化及地方創生的文化觀光路徑。

觀銷處表示，部落未來可在優席夫與在地民眾共同創作下，打造馬賽克藝術牆及重塑阿美族部落特有的瞭望台或傳統家屋建築，將原民聚會所及部落生活路徑營造成人文博物館，並導入阿拉寶灣海洋原民音樂祭、部落廚房美食節等。