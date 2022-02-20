台灣本土疫情至今未歇，不過萬芳醫院精神科醫師潘建志以周期蟬的進化論為例，指出台灣就像「17年的蟬」，在Omicron爆發前火力全開施打疫苗，所以大部份的人身上抗體都還很高，可以防止感染，因此至今確診數都沒有出現指數型成長，還在可以控制的範圍內。

萬芳醫院精神科醫師潘建志昨（19日）在臉書發文表示，台灣在Omicron及BA.2入侵後，至今確診數都沒有出現指數型成長，還在可以控制的範圍內，原因在於「時機」。

潘建志以美國周期蟬為例解釋道，周期蟬進化出不同的生命周期，輪流在不同年羽化，目的是為了避開其他品種的蟬大量繁殖的年份，以免消耗彼此資源，也可以增加存活率。

潘建志指出，雖然台灣疫苗接種時間比歐美國家晚了6到8個月，但剛好是在Omicron爆發前夕火力全開施打疫苗，因此大部份的人身上抗體都還很高，可以防止感染，「台灣就像17年羽化一次的周期蟬一樣，閃過了病毒的進化時程，因禍得福」。

潘建志也提到，歐美國家Omicron爆發，和打完疫苗時間拉長後，身體內抗體濃度下降，病毒免疫逃脫機率大增有關，因美國施打疫苗的高峰期是在一年前，所以很多人的抗體慢慢降低，沒有防止感染的能力，儘管力推第3劑但已經來不及，只能防重症，不能減少傳染。