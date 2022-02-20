驚悚影像曝！BMW雨中國1狂飆自撞 「1人噴飛2人夾死」遺體變形（社會事新聞影音）

行車紀錄器拍到，BMW在雨中國1高速狂飆，不久就只剩車尾燈。（截自社會事新聞影音）

國道1號死亡車禍 BMW自撞成廢鐵1人噴飛2人夾困釀3死(翻攝照片／戴上容新北傳真)

國道一號南下五楊高架匝道分岔處，今天（20日）凌晨0時許發生死亡車禍，一輛白色BMW自撞分隔島，車上1人噴飛車外、2人夾困車內，送醫皆宣告不治。一段行車紀錄影像曝光，只見BMW在雨中國道以極高速度狂飆，一下子就只剩下車尾燈，但不久後就撞爛卡在分隔島上，車體四散宛如廢鐵。

20日凌晨0時許，當時大雨磅礡、視線不佳，BMW不明原因自撞上中山高五楊高架匝道分隔島，劇烈撞擊聲響引起路人及對面國道一對泰山分隊人員關注，隨即報案處理。

BMW卡在分隔島上，車尾騰空、車頭粉碎、車體嚴重變形、排氣管還掉落一旁路面，整輛車面目全非，撞成一台廢鐵，可見撞擊力道之大。

救護人員抵達現場時，發現一名男子倒臥在車輛左前方平面道路的路肩，已無呼吸脈搏，另外車內還有2名男性卡住，救護人員破壞車體，將3名傷重者分送桃園敏盛醫院及林口長庚，不幸均傷重死亡。

警消雖於車上找到相關證件，但由於3人均傷重身亡，誰是駕駛、誰是乘客，身分都仍待確認，警方初判，碰撞前路面都沒有煞車痕，初判大雨、夜間視線不明、加上沒注意車前狀況或釀禍，詳情仍待釐清。

BMW雨中在國道狂飆影像曝光，不少網友直言：「開快沒藥醫，尤其是下雨天！還好沒害到其他人！」、「還好只有肇事車上的掛掉，老天爺有眼保佑正常用路人」、「雨天還敢飆那麽快，只能說天擇，好消息是沒撞到別人」。