美中貿易大戰開打之後，雙方都對其出口商品課徵高額關稅，但過高的關稅導致中國買家轉向美國以外的國家購買，卻遭到美國國會議員抱怨。美國緬因州參議員說，中國未根據美中兩國在川普時期達成的貿易協定，購買更多的緬因州龍蝦，將透過美國貿易代表戴琪要求中國兌現承諾。

2018年華盛頓以懲罰中國盜竊智慧財產為由，對中國出口的海鮮加徵10%的關稅，北京也相對地向美國海鮮課徵25%的報復性關稅，從此緬因州龍蝦對中國出口量大減6成。即使在中國在中美《第一階段貿易協定》中承諾要增加購買2000億美元的美國商品，緬因州龍蝦的出口仍未大幅增加。

《美國之音》引述《美聯社》報導說，中國承諾要在2017年基礎上增加購買美國商品。但是根據緬因州的無黨派參議員安格斯·金(Angus King)、民主黨眾議員平格裡（Chellie Pingree ）和戈登（Jared Golden）寫給美國貿易代表戴琪的信語表示，中國「購買緬因州的龍蝦幾乎沒有超出2017年的水準」，因此希望戴琪「要求中國對其購買承諾負責」。

緬因州共和黨參議員蘇珊．柯林斯（Susan Collins）早些時候也致函美國貿易代表，表達了相同的擔憂，並敦促戴琪採「迅速及合適的行動」。

報導說，緬因州龍蝦業者表示，2018年7月在中國提高龍蝦的關稅後，緬因州當年出口中國的活龍蝦數量下降，中國轉向加拿大購買龍蝦。

《美國之音》指出，圍繞龍蝦的爭論發生之際，美國貿易代表指責北京未能履行其加入世界貿易組織時做出的市場開放承諾。中國也否認了這些指控。