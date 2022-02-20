今年1月24日，1架F-35C海軍型閃電2戰機墜毀在卡爾文森號航空母艦(CVN-70)的甲板上，此事故原因還在調查中。然而艦上的軍人側錄了F-35C的失事全過程，現在美國海軍要處份發布墜毀影片的5名軍人。

美國海軍時報(NavyTimes)報導，發布的影片顯示了F-35C從準備降落，卻撞上甲板後緣、起火、然後高速滑過整個降落甲板、掉落海中的全過程，在客觀上來說，我們外界排除了一些對事失事的猜測，比如「攔截鋼索斷裂」就被排除。

不過，美國海軍對透露這段影片的軍人發動了軍紀調查，1名海軍少尉、1名高級士官和3名士官，都被指控不遵守《統一軍事法》(UCMJ)第 92條「不服從命令或規定」。

美國海軍航空兵(Naval Air Forces)發言人柴克‧哈雷爾(Zach Harrell)拒絕透露被告的身份，也沒說明他們的案件屬於違法還是違規。他只說完全對洩露影片的軍人的調查與相關處份，但對戰機失事的調查仍在進行中。

事故造成F-35C沉入海裡，所幸飛行員引時彈射，另有6名航艦甲板上的水手也在事故中受傷。另外，雖然事故並非攔截鋼索斷裂造成，但是飛機事故期間，磗實切斷了文森號甲板上的所有四根鋼索，但是訓練有素的航艦人員在45分鐘內完成甲板清理與搭建攔阻索的工作，恢復航艦起降功能。