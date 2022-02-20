被視為民進黨參選台北市長熱門人選的衛福部長陳時中是否會投入年底選戰，一直都是各界十分關注的焦點。前民進黨立委郭正亮指出，民意代表和行政長官的性質不同，且陳時中並沒有辦法同時兼顧參選市長的行程，若陳時中真要參選，勢必要做取捨。郭正亮直言，立委少10個都沒事，防疫指揮官一個禮拜沒上班怎麼得了？

郭正亮今天(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，2014年地方選舉前，前彰化縣長魏明谷、前台中市長林佳龍在選前辭去立委職務，以及台中市長盧秀燕2018年在選前辭職，這都是一種宣誓決心的選舉策略。但是，民意代表和行政長官不一樣，「你是防疫指揮歸，防疫指揮官這麼忙」，所以王世堅擔心，陳時中萬一走了，天塌下來怎麼辦？

郭正亮指出，擔任防疫指揮官和市長這兩件事情都很忙，且選市長要很投入、很傷神，要準備市政、跑行程、參加各種活動，怎麼有時間當防疫指揮官？防疫指揮官是很忙的工作，對老百姓很重要，這和立委不一樣，「立委有113個，少10個都沒事，防疫指揮官一個禮拜沒上班怎麼得了？」

郭正亮認為，人的精力有限，市長和指揮官都太重要，所以就是要決斷，這是不可能兼任的。市長很忙，不是選立委，且選立委都會有人有意見，何況是選市長？這一定要做取捨。