隨著COVID-19感染人數持續下降，加上疫苗接種率已達「與病毒共存」的門檻，在鎖國近2年後，澳洲預定於21日重啟邊界，歡迎國際遊客入境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在墨爾本國際機場向媒體宣布：「漫長的等待總算結束。」

據規定，完整接種疫苗旅客入境後不需隔離，未接種2劑疫苗者則需提供相關相關豁免證明方可入境，且須符合各州或領地的隔離檢疫要求。

澳洲向國際遊客開放，是迄今最明顯的轉變範例。這顯示政府從嚴格的清零策略轉變為和病毒共存，並替大眾接種疫苗，以盡量減少死亡和重症。

該國今天通報逾1萬6600例染疫，另有至少33人不治，主要都分布在人口最多的3州，包括新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）。

目前澳洲累計的270萬起病例，多數集中在去年11月下旬Omicron變異株出現之後。但澳洲是全球疫苗接種率最高的國家之一，超過94%的16歲（含）以上民眾皆已施打2劑，累計病故人數不到5000人，低於許多已開發國家。

澳洲先前因實施嚴格邊境管控措施，被稱為「澳洲堡壘」（fortress Australia），如今旅客是否會快速回流，仍有待觀察。

當局希望重振大流行之前的關鍵成長產業。觀光業的國內生產毛額（GDP）在2018年至2019年增長了3.4%，而同期整體GDP僅增加1.9%。