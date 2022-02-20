中油公司近日傳出將教職員宿舍改防疫旅館，引發地方居民怒火中燒，拉布條抗議，不過，中油解釋，只是員工張貼錯誤字條，實非防疫旅館，是改為員工防疫住所。

中油強調，目前居住在裡面的是大林廠工場煉四組員工，且均已做過三次PCR採檢，結果都是陰性，已無傳染疑慮，且為「自主健康管理」對象，並非「居家隔離」對象，非屬定義之「防疫旅館」，目前已採取較高規格防疫措施，籲請居民放心。

中油為充分供應國內油源，避免員工染疫造成生產中斷，訂有流行性傳染疾病應變計畫，嚴格執行員工分流管理，承攬人員與員工都有完整的管制措，當人員發生感染時，也訂有應變計畫，此次大林廠員工感染應變，也都是依照計畫執行，立即消毒清潔及隔離，全部員工及承攬商即時實施PCR採檢，故能在短時間將疫情控制。

中油指出，後勁教職員宿舍為黃區，屬「自主健康管理」對象，但同樣也對這些人員採取高規格防疫管理措施，經2月15日、2月17日及2月19日三次PCR採檢均為陰性，同時大林廠全部員工也已經過PCR採檢完畢，全部為陰性，但為加強防疫管理，讓居民安心，嚴格要求員工依規定行動及採取高規格措施。