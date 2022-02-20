好端端的政論節目，竟因為烏俄問題當眾上演全武行。18日烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov）在電視轉播中與親俄議員舒弗里希（Nestor Shufrych）一言不合發生衝突，布圖索夫狠狠朝議員臉上賞了一巴掌，兩人隨即在地上扭打成一團，脫序場面持續將近一分鐘，其中來賓還包括烏克蘭前總理和前總統也在一旁看傻眼。

隨著烏俄情勢一觸即發，任何敏感話題都可能導致氣氛崩盤。綜合外媒報導，衝突戲碼就發生在烏克蘭知名電視主播舒斯特(Savik Shuster)主持的政論節目，當時一群人就俄羅斯入侵烏克蘭的策略進行討論，被問及俄羅斯總統普丁是否為罪魁禍首時，親俄議員舒弗里希拒絕譴責任何潛在入侵威脅，並表示:「讓烏克蘭當局去處理問題。」影片可以看到，舒弗里希話都還沒說完，天外飛來一個巴掌正中他的臉頰，狼狽地被擊倒在地，下一秒便消失在畫面中。

動手的就是烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov），被打得舒弗里希馬上站起來還手，兩個人沒完沒了扭打成一團，從椅子上打到地上，足足鬥了一分鐘，眾人全都看傻了眼，直喊「停止!放開他!」看不下去紛紛上前拉人。場面冷靜下來後，鏡頭拍下兩個人臉上留下好幾道傷痕，舒弗里希還挑釁的嗆了一句:「根本像女孩在打我一樣。」

Amazing thing is panel discussion continued pic.twitter.com/KAEPuKxe58 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

俄羅斯矢口否認發動攻擊的可能，至今部署在烏東地區的軍隊多達19萬，根據消息人士透露，美國獲得最新情報指出，俄國正起草敵軍名單，一旦有動作入侵烏克蘭，屆時將全面暗殺或逮捕他們。