新北市三峽區安坑里以盛產青心柑種茶聞名，獨自研發出特色品種「小暗坑火金姑茶」，當地不少農友除了會將茶葉外銷，當地區公所、農會也會規畫小旅行，帶著民眾拜訪茶園，手作體驗製茶，增加農友收入，不過，受疫情影響，各單位辦理的小旅行都紛紛取消。三峽農會指出，不少自產自銷茶農往年都會接收團客參訪，如今收入多數銳減8成以上。

安坑里長李秋維指出，火金姑茶都是採用有機人工栽種，產量不多，為了打響知名度都會接受團客參訪，高峰時期每月參訪數量可達數十團，且每團數量都是50人左右，不過去年5月疫情爆發後，團客逐漸銳減，而區公所或農會會帶隊參訪的小旅行數量也減少，往年每名遊客參觀製茶費用大約400元，至少不無小補，但現在收入等於掛零，皆是靠農會促銷活動或網路平台賺取利潤。

三峽百年製茶世家「天芳茶行」負責人黃耀寬表示，往年每周都會有2團以上的遊客參訪，但疫情爆發後逐漸銳減，現在幾乎沒有團客敢來，甚至有出現一周沒有客人上門的慘況，因此茶行順應消費模式改變，也配合農會的網路平台、茶行臉書行銷，配合五倍券給予民眾購茶折扣後，陸續有不少消費者也致電訂購，成效不錯。

三峽農會指出，戴記茶行、火金姑茶行、天芳茶行等三峽在地自產自銷茶農，部分收入是來自輕旅行、食農教育等活動，但疫情爆發後，團客銳減，有些茶行甚至接不到參訪訂單，目前都在努力轉型，希望靠網路營銷做出成績。

三峽農會總幹事張永巨表示，三峽茶農多數是將茶菁轉賣給製茶廠，賺取利潤，但仍有20％業者是自產自銷，自產自銷盈利模式受疫情影響最深，但農會近期已積極輔導，除了邀請講師到茶園授課，也規畫各式活動幫助行銷，像是3月春茶採收期間，三峽在地會舉辦綠茶季，屆時農會將與台北大學合作，透過產官方式，擴大三峽茶行銷，幫助茶農扭轉頹勢。