2022年第一次全國青少年分齡賽20日圓滿落幕，本賽最終成績將做為上半年潛優選手，以及亞、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據，最終U19男單由天晴合庫竹山蔡承翰奪冠，男雙由亞柏雄中黃琮譯/黃睿璿聯手封王。

U19男單決賽，由天晴合庫竹山蔡承翰對戰土銀能仁馬承毅，蔡承翰首局先馳得點，第2局延續氣勢，剛開局就打出7比0的猛攻，最終蔡承翰以21比10、21比12直落二擊退對手奪冠。

去年升上甲組的蔡承翰賽後表示，大家都將他當作衝擊的對象，他就必須專注、盡力打好每一顆球，以免失常。而這座冠軍對他而言意義重大，不僅寫下他在分齡賽的最佳成績，也是他的羽球生涯中首座全國冠軍，接下來希望自己4月的全中運能拿下前三名，全國排名賽能在甲組晉級8強，並一步一步往國際賽事邁進。

U19男雙冠軍戰，由去年二次分齡賽U17亞軍亞柏雄中黃琮譯／黃睿璿，對上勇源治平高中何文勛／柯子揚，雙方皆氣勢非凡，但雙黃組合穩住陣腳，最終以21比16、21比18贏得冠軍。

黃琮譯／黃睿璿從國一開始搭檔，到現在高二已合拍五年，2017年更曾在新加玻國際青少年羽球分齡賽奪金，場上默契絕佳，賽後兩人表示，原本預先目標是打進前8，卻一路打進決賽奪下冠軍，兩人都非常開心，談到未來目標，他們都希望可以在下個月晉級全中運會內賽，並在全國排名賽晉升甲組球員，攜手更上一層樓。

2022年第一次全國青少年分齡賽前16強者皆可獲得積分，此積分將作為亞洲青少年U17及U15羽球錦標賽與世界青少年U19羽球錦標賽國手入選依據，因此每位選手卯足全力，接下來3月青少年選手們還有全中運的資格賽，4月也有全中運會內賽及全國團體錦標賽，令人期待接下來的精彩表現。