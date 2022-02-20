宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今受寒流影響，氣溫一度降到攝氏-1度，加上降雨不斷，水氣十足，部分路段樹梢出現結冰霜及霧淞的現象，畫面十分唯美，彷彿步入仙境。（太平山國家森林遊樂區經理林志雄拍攝提供／羅亦晽宜蘭傳真）

全台受寒流影響成凍番薯，不少民眾紛紛上山準備賞雪，宜蘭縣海拔近2000公尺高的太平山國家森林遊樂區，因降雨不斷，水氣十足，且氣溫一度降到攝氏-1度，雖沒有下雪，但卻出現霧淞，且部分路段樹木結冰霜，唯美浪漫的畫面，令遊客嘖嘖稱奇。

太平山國家森林遊樂區介於海拔365-2000公尺之間，是台灣追雪聖地之一，今整天共吸引近2000名遊客入園，不過上午雖持續下著綿綿細雨，濕度足夠，卻沒有出現下雪、霧淞。

由於寒流發威，氣溫持續下降，且太平山區濕度高達99％，下午3時許，太平山莊服務中心前廣場零星的芒草、五葉松等陸續結冰，太平山莊通往翠峰湖的翠峰林道沿線路段，大量芒草、台灣赤楊、柳杉樹梢及枝條也出現結冰及霧淞，走在其中，彷彿進入仙境，美麗浪漫的畫面，也一掃遊客上午失望的心情。

園區表示，根據中央氣象局發布的寒流特報將持續至明天，因此，太平山是否會降雪，還需要看視溫度是否持續下降。入夜若有下雪，明早將由工作人員進行道路巡視，確認正常可通行後，才會開園。民眾可上太平山官方FB粉絲團查詢相關最新訊息。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今受寒流影響，氣溫一度降到攝氏-1度，加上降雨不斷，水氣十足，部分路段樹梢出現結冰霜及霧淞的現象，畫面十分唯美，彷彿步入仙境。（太平山國家森林遊樂區經理林志雄拍攝提供／羅亦晽宜蘭傳真）