楚宣（左起）、賴慧如、江俊翰趕去搭救苗真（躺地者）。（民視提供）

楚宣（左起）、賴慧如、江俊翰趕去搭救苗真（躺地者）。（民視提供）

賴慧如（左）、楚宣拍完戲急喝熱飲取暖。（民視提供）

賴慧如戲拍一半氣喘發作。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》上周播出苗真飾演的家佳發現丈夫駿生（王燦飾）跟閨蜜雪琴（羅巧倫飾）搞外遇，傻萌的她竟想跟老公到山區渡假村旅行修補夫妻關係，而一心想破壞的雪琴，也偷偷跟著去想搞破壞，沒想到家佳遇到險境，摔落山谷。王燦、江俊翰、楚宣、羅巧倫、苗真、賴慧如在低溫9度及豪雨夾殺下，完成嚴峻拍攝任務，但戲外也爆發驚險狀況，賴慧如戲拍一半突然暈倒，嚇壞眾人。

苗真表示，那天只有9度低溫，加上下著雨，大批人馬在拍攝過程更加嚴峻，但因為穿著俐落衣服，只能偷偷穿發熱衣和塞保暖包取暖。全身躺在滿是泥濘的山坡上，也讓她直呼「成就解鎖」，因為現實生活中根本不可能穿漂亮衣服躺在路邊，只是現場風雨很大，頭被冷風吹到痛，只好吃止痛藥應急。

江俊翰跟賴慧如在拍攝前兩天剛好都預約疫苗注射，拍攝過程還要隨時注意身體變化，沒想到等移機器的同時，賴慧如突然暈倒，嚇壞所有人，幸好大家緊急應變，有人拿保暖衣物，有人拿塑膠袋讓她順利換氣。賴慧如表示自己有氣喘，但那天拍攝忘記帶藥出門，加上有懼高症，可能一時嚇到，才會氣喘發作，好在劇組第一時間應變讓她很快恢復狀態。

劇中飾演賴慧如丈夫的江俊翰，因為擔心賴慧如他們閨蜜之旅有起變化，特別偷偷跟著他們上山，沒想到遇到險境，直擊家佳摔落山坡區，要去搶救她，江俊翰表示這一場重頭戲大家踩在泥濘的山坡上拍攝，為了不同的角度來回拍了好幾次，結果有一次沒有抓穩樹幹而不小心滑落，好在現場有一整排工作人員拿海綿墊防護，才有驚無險。

王燦表示，每一次外景拍攝都覺得大家太厲害了，除了外景團隊每個人都分工明確，苗真跟羅巧倫也很敬業仍穿漂亮戲服亮相，只是因為陰雨綿綿，大家在山上都是踩在泥濘中完成，讓他直讚兩人真的敬業又又實力，拍攝過程也很少NG，一氣呵成完成這場重頭戲。