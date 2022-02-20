入冬首波寒流報到，各地又冷又濕，不過也有民眾反映，為何降到10度了，還是覺得沒有很冷，詢問這次寒流是不是「外強中乾」，引起熱議，結果有不少網友一致認為，比起10度低溫，還有一個關鍵更令人崩潰，感覺直接冷爆。

寒流發威！今晨大甲最冷僅7.7度 回溫時間點出爐

氣象局發布低溫特報，全台各地氣溫從昨(19)日起一路下滑，清晨空曠地區甚至掉到10度以下，不過有民眾今(20)日一早在《PTT》表示，10度怎麼覺得沒有很冷？感覺比前幾天還不冷，直指他早上起來穿個薄外套就出門買早餐了，質疑這次寒流是不是「外強中乾」？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「明明就會冷」、「我快冷鼠」、「身為肥宅油脂豐厚無感，你總要替其他的一般人想吧？」、「今晚到明晨才是最冷」、「外面很冷啊」、「不冷你穿外套幹嘛？」、「你的sensor壞掉了」。

還有不少人一致認為，比起10度，一直下雨才更讓人崩潰，而且會讓體感溫度瞬間冷爆，直呼「可以冷，但不要下雨」、「天氣冷又加上下雨，真是超級冷爆了」、「可以換9度，不要下雨嗎」、「真的，冷一點無妨，但一直一直下雨，快發霉了啦」。