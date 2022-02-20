屏縣府在第4屆觀賞魚國際交流賽新增神仙魚項目，吸引不少民眾觀看。（謝佳潾攝）

屏縣府在第4屆觀賞魚國際交流賽新增神仙魚項目，吸引不少民眾觀看。（謝佳潾攝）

疫情下內銷成長3成、年產值逾40億的觀賞魚，有75％來自屏東，使得屏縣府愈趨重視觀賞魚發展，在第4屆觀賞魚國際交流賽新增神仙魚並分6組比賽，最後來自高雄的薛瑋均拿下3組冠軍，當中白子組更是他耗時5年的心血。

「這只是剛開始！」奪下神仙魚紅魚組、紋路組、白子組等冠軍的薛瑋均指出，神仙魚的改良之路不容易，要下很多功夫，以白子來說，他耗時5年、經過多次失敗與一再篩選後，才有如今這一點點成績，之後還有很長的路要走，要不斷精進技術才能擴展市場。

薛瑋均說，台灣培育神仙魚的技術很厲害，在國際上占有數一數二的地位，前幾年的阿凡達神仙魚就造成全球轟動，創造不少外匯，很開心第4屆觀賞魚國際交流賽新增神仙魚項目，業界有感受到觀賞魚的發展備受重視，觀賞魚確實創造不少經濟奇蹟，如5元硬幣大小的紅魚，1隻要價1200元。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會總幹事洪明昌指出，觀賞魚的年產值逾40億，外銷遍及歐美、東南亞，即使疫情下因運輸成本提高而外銷量延緩，也就是訂單一直都有，但無法與往年一樣在同一個時間點出貨，但內銷卻成長2、3成，由種種數據可看出，觀賞魚很值得投資育種。

「可惜多數民眾不知道。」洪明昌不諱言，觀賞魚在國內的知名度還不是很響亮，但當國際交流賽愈辦愈久、比賽品項愈來愈多，就能順勢將各種觀賞魚推廣出來，進而吸引更多人投入，而在相互良性競爭下，品質與產值都會上升，台灣的水質實在太適合養觀賞魚，尤其是水質硬度偏硬的南部。

屏東縣長潘孟安說，今年國外參賽者雖因疫情不克前來，但泰國、新加坡、香港、越南、中國、印尼等6個國家的觀賞魚廠商、俱樂部都將孔雀魚及鬥魚寄運到台灣參賽，且近2年來國內也不再發生觀賞魚滯銷的情形，可見觀賞魚在台灣的發展愈趨見好。

屏縣府在第4屆觀賞魚國際交流賽新增神仙魚項目，吸引不少民眾觀看。（謝佳潾攝）