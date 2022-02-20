延續主場氣勢！五人制足球聯賽「台中旅人」奪二連勝。（台中市政府提供）

2022台灣企銀五人制聯賽賽季持續進行，本週為「台中旅人」於台體大的主場賽事，「台中旅人」延續昨日主場氣勢，在主場球迷的加油下，20日取得二連勝！目前未嘗敗績，以3勝1和暫居聯盟戰績龍頭的地位，市府運動局讚賞球隊精彩表現，也代表市府向球隊致上謝意，下次主場賽事為六月份，歡迎球迷持續為「台中旅人」加油。

運動局長李昱叡說，市長盧秀燕上任後積極推動基層足球運動，市府也與中華民國足球協會等相關足球專業單位合作，帶動城市足球運動風氣。2022台灣企銀五人制足球聯賽共有6支勁旅參賽，「台中旅人」由前國家代表隊助理教練李名宥領軍，搭配台中年輕優秀的基層教練及選手出賽，今日全員將士用命，拼勁十足，奪下主場第二場勝利，未來歡迎球迷持續為台中在地球隊加油。

運動局指出，目前五人制足球進行第二週賽事，場場精采，各隊戰績接近，因此每場戰役都很關鍵，「台中旅人」今日在主場球迷的加油下，成功以5：2獲勝，陣中6號陳威嘉單場踢進3球，表現精彩，球隊目前暫居聯賽龍頭寶座，感謝教練團用心指導及辛苦的球員們，也歡迎球迷朋友繼續為「台中旅人」足球隊加油，賽事精彩可期。

運動局說，市府積極推動五人制足球運動發展，從去年起在「東勢樂活運動館」已成功辦理多項室內五人制足球賽事與活動，包含「台中市五人制足球全國邀請賽」、「五人制足球教練講習」等，未來將持續與各運動團體合作，支持強化五人制足球相關資源，建立台中五人制足球選手培育管道。