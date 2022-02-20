婆婆如果願意幫忙帶小孩，做媳婦的都感到欣慰，如果弄巧成拙真的是哭笑不得，有名人妻上網爆料，因保母家中有事無法再帶小孩，她的婆婆挺身而出自願幫忙照顧，但她要接小孩時，發現大兒子哭著喊餓，小兒子的大便都乾了；她將過程告訴丈夫，則被告知婆婆的行徑不意外，丈夫小時候都被婆婆丟在家裡然後跑去賭博，此話一出讓她非常傻眼也怒斥丈夫為何一開始沒提醒。貼文一出引網友熱議，並表示這誇張行為已經觸法。

一名人妻在「匿名公社」發文「婆婆把小孩放在家裡跑去賭博」，她表示由於保母的媽媽突然生病，小孩只能顧到年前，此時，婆婆便自告奮勇幫忙帶小孩，由於一時無法找到保母的情況下，就先拿了2萬元請婆婆先代為照顧；殊不知，她下班要接小孩時，發現婆婆不在家，三歲大兒子狂哭喊肚子餓，小兒子躺在嬰兒床上大便都乾掉緊黏屁股，她氣到直接將小孩都帶走。

直到半小時後婆婆致電問她將小孩帶走的嗎？並說只是出去一下和鄰居聊天，要帶走小孩怎不說一聲，然而她表示自己都把小孩帶回家半小時了，婆婆怎麼可能只出去一下，而且當時家門還沒鎖，小兒子的大便都乾了，一定是長時間沒處理，不可能只離開一下子。

人妻等丈夫回來時，告知發生的事情，丈夫卻對婆婆的行為感到不意外，並表示丈夫小時候，婆婆就會就放著不管跑去賭博，而且就算門沒鎖，鄉下地方街坊鄰居都會幫忙照顧，要她不要大驚小怪；她聽完後氣丈夫沒事先說明婆婆的狀況，且2個孩子還小，獨自在家竟沒關係，直言到底嫁到什麼家庭？

網友看完貼文表示人妻「這種老公這種婆婆讓人真傻眼」、「看來這個也是豬隊友」、「婆婆跟老公都有問題」、「小孩未滿12歲不可以獨留在家中，這麼愛賭，報警」、「這種老公，和這種婆婆，趕快離開比較好，太恐怖了」、「誇張，已經觸法囉」、「直接請假 帶小孩，開銷 叫老公想辦法」。

一名人妻上網爆料，婆婆自願帶孫子，卻丟下孫子跑去和街坊聊天，甚至聽到丈夫揭小時候情形氣到不行，也引網友熱議。（翻攝自匿名公社）

一名人妻上網爆料，婆婆自願帶孫子，卻丟下孫子跑去和街坊聊天，甚至聽到丈夫揭小時候情形氣到不行，也引網友熱議。（翻攝自匿名公社）