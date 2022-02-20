女星薔薔（林嘉凌）的爸爸林茂樹是福利汽車董事長，他日前竟突然被JKF女郎「林柔柔」控訴騷擾，薔爸反駁表示從未做逾矩行為，而薔薔稍早也發出聲明，透露對方常來騷擾，還爆自己家暴搏同情。對此，AV導演圤智雨也在臉書上幫薔爸發聲，並提出4點質疑狠狠打臉林柔柔。

網紅推手圤智雨以薔薔的前粉絲團管理員、朋友、曾合作過的演員身分去觀察薔爸的行為，認為薔爸只是一個愛發長輩圖的長輩，並直言林柔柔如果不喜歡，可以「封鎖line」、「拒搭訕」、「勇敢說no」，最後還質疑她：如果是受害者應該要打馬賽克？她不只沒有，還接受專訪。

圤智雨接著直接酸：「也對，換成如果是我也不會碼啦，假設今天是我，我如果是網美，我才不會告咧，我可能會直接交往薔爸，然後蹭薔薔上節目，吸能量懂嗎？吸乾了以後踢開，很多人都這樣的，願意玩結婚離婚梗那個的」，還問「你去看鵝肉妹還什麼土雞妹的，哪個有後續？」最後，有兼職AV導演的圤智雨順便問林柔柔說：「林柔柔請問妳有興趣加入女優的世界嗎？」酸度爆表。

薔薔（林嘉凌）曾與爸爸林茂樹聯手對抗詐騙集團，讓她直呼「爸爸是英雄」。未料薔爸遭JKF女郎林柔柔控遭擾，對此，薔薔貼出多張薔爸與林柔柔的對話截圖，也貼出一張內部通知，提及「經常於夜間在附近遊蕩，有言語及暴力傾向，同仁切勿與她發生衝突。」薔薔幫爸爸喊冤：「這女的是神經狀況有問題的。」

截圖中，林柔柔曾傳訊給薔爸，表示自己是JKF的想應徵業務，「大哥有沒有缺女業務，我想應徵哈哈哈，我是世新大學畢業的～如果有需要我在（再）傳我的履歷表給您。」薔爸僅回應OK的貼圖。期間林柔柔多次表示要過去和薔爸打招呼，有天薔爸回應：「我們已經下班了，早上九點到下午七點謝謝。」沒想到林柔柔卻怒回：「蛤，我是說有經過才打招呼，沒有要特別去找你＝＝你是大叔了，我爸也沒在看得起你的，你態度太差了吧。」薔爸也是回應OK的貼圖。

薔薔提供的截圖中林柔柔於去年10月27日先是傳早安和薔爸打招呼，「早安～剛剛遇到您的員工，好帥可以介紹嗎薔爸～～～～～」，對此薔爸僅回應：「哈哈哈，你準備上班了嗎？外面小心注意安全。」接著林柔柔表示買了小禮物送薔薔，等等會過去車行。

林柔柔在去年11月11日傳訊提到：「哈哈，下次去按摩，等我考完台大的考試。」薔爸回了OK的貼圖，回覆：「祝福你金榜題名。」去年11月19日林柔柔主動傳了一段長文給薔爸：「給薔爸看一下我寫的文章。」她提到有去諮商，把這5年來的問題得到解答，回想這5年跟著一個小小8+9，對方在她家吸毒，還被打掃阿姨發現一堆毒品，回想那段時間令她感到難堪。

JKF也對事件做出回應表示：「JKF女郎向來都是具有高人氣的保證，常會碰到熱情粉絲傳訊息、長輩圖的情況，出自於喜歡與關心，這也是公眾人物的一環。不過若是有JKF女郎受到性騷擾，我們也絕不寬待。」

薔薔聲明：

關於林柔柔直播主女士一事，本人在此做回應：

1.我父親在社區擔任主委已30年，對於本社區建設和鄰里大小事一直以來認真付出、經營和諧，甚至關懷弱勢族群都是他對社區的貢獻和責任，這是本社區居民皆可證明的事實 。

2.關於林柔柔女士一事曾聽我父親向我提起，林女士來到我家車行和我父親說是我的粉絲還是一位直播主，想認識我希望有機會和我一起合作拍攝，並且自稱是住在我們社區的鄰居，現在和其先生正處在離婚官司訴訟中，甚至哭訴自己被家暴還帶著一個小孩，令我父親深感同情。我父親對於我的粉絲都會開導給予支持。林女士開始寫很多看似自我生世背景的文章給我父親，文章中疑似描述自己有精神方面的問題，甚至和我父親要求介紹車行員工給她做男朋友，（提供她與我父親對話在下方）我父親起初回家告訴我這位女士的狀況，並詢問我可否站在女性角度幫助她走出家庭破碎造成憂鬱症的陰霾，但漸漸發現其女疑似精神狀況不佳就慢慢疏遠，豈料上個月半夜她突然來到車行門口破壞招牌，不分青紅皂白亂罵人我爸爸立即報警制止她。

從警察口中才得知她是分局的頭痛人物，在社區時常半夜大吼大叫擾亂居民，還到7-11把貨物架全推倒過、拿消防栓㧜計程車，被壓制上救護車已經好幾次，任何阻止過她行為的警察和警衛甚至店員她一律提告性騷擾，案件不止一件，前陣子她住的大樓已將她採用惡鄰條約強制讓她遷移搬家。

遺憾此事分局員警已向記者說明，但未被平衡報導出來。

3.林女士開始一直到我的各版面瘋狂洗版，並利用此事污名化我父親，我很難過因為我的關係使得我的父親被當成目標，我嚴重譴責此行為 請不要傷害我的家人，我有保護家人的義務和責任 。

雖然對於林女士的狀況與行為深表同情與無奈，但只要危害我家人名譽我願奮戰到底！

以下公開林女士打給我爸爸的文章和訊息以示公評。