相信大家常常有一時興起想做一件事情，但過了沒多久卻放棄不想努力的時候吧！這些行徑被大家稱之三分鐘熱度，對於只有三分鐘熱度的人來說，堅持真的是非常困難，他們只要著手開始某件事就想放棄，舒適安穩的躺著對他們來說是最好的選擇，以下就介紹3個超級三分鐘熱度的星座，他們放棄做事的程度可是無人能超越的哦！

TOP3水瓶座

水瓶座想太多做事綁手綁腳。(圖/翻攝自微博)

水瓶座是個熱度消耗很快的星座，他們對於一開始有興趣的事物很難堅持的喜歡，思維變化快的他們可能一下就膩了，且水瓶座也因為經常想很多所以不敢踏出步伐，剛開始進行某件事就害怕後續會發生很多的問題，也因此他們無法堅持、無法朝著目標前進。

TOP2牡羊座

以為事情容易殊不知是自己小看了因此退卻。(圖/翻攝自微博)

牡羊座絕對可以稱得上三分鐘熱度大師，他們對於事情抱持著自己一定可以的心態，即便是新事物他們也很有自信，然而在接觸的過程中他們會慢慢發現是自己高估了自己，事情不是原本想像的那麼簡單，因此打退堂鼓，對牡羊座來說太麻煩的事情還是不要做比較好。

TOP1雙子座

對於雙子座來說一切事項都是沒有提前計畫的，走一步算一步是他們的中心思想，且雙子座愛好新鮮感，對於許多事物都想多嘗試，不過等到新鮮感一過就會馬上抽離，堅持對於雙子座們來說並不存在，不過「堅持放棄」這點他們可是很在行的。

以上三分鐘熱度的3個星座大家有上榜嗎？其實三分鐘熱度的大家或許只是懂得即時停損，對於自己不熟悉的事物就不再堅持，將時間花在自己喜歡的事情上，不過還是要提醒大家堅持是美德，能持之以恆的話還是不要三分鐘熱度唷！