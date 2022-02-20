力山協力商廠汪姓負責人20日下午再度號召數百名親友齊集力山工業旁空地抗議。（馮惠宜攝）

五金廠控力山惡意刪單 號召數百親友雨中怒吼

股票上市公司台中工具機大廠力山工業（1515）汪姓協力廠商繼日前爆料力山積欠萬貨款、惡意刪單、影響生計，20日下午再度號召數百名親友齊集力山工業旁空地抗議；對這些指控，力山則回應，持續善意的溝通，並企盼易宗五金提供完整單據，回歸正常管道進行溝通。

台中市大里區專營螺絲、螺帽等五金配件的易宗五金公司汪姓負責人2月10日召開記者會爆料指去年9月到12月出貨給力山多種品項高達200萬元貨款，力山遲遲未處理，且由於出給力山的貨都是客製化商品，因力山惡意刪單、抽單，造成他倉庫囤了8千萬元價值的零件，以致資金周轉出現問題。

20日下午他也號召數百名親友冒雨齊集力山工業旁空地，他指一直是依採購人員電話、MAIL要求出貨，曾反應沒有訂單憑證，卻獲得先出貨再補單，也基於雙方誠信原則先出貨未料陸續出貨達200萬元，力山卻遲遲未處理；他哽咽指出，2月10日記者會後力山派另家協力廠商來廠與會計核對已出貨的款項，但迄今仍未收到支票及匯款，他也強調，不是說力山有下8千萬的訂單，但要不是力山無故抽單，也不會造成倉庫囤貨達8千萬元。

對於汪姓負責人指控，力工回應，力山多年來一直希望能夠跟所有企業關係人建立良好的關係，更希望帶給社會正面的影響，所以持續善意的溝通，也不計前嫌，繼續下單給易宗五金，來協助他們遇到的資金問題，但易宗五金不僅不願接單，還持續在網路、通訊軟體上散布不實的資訊，企圖誤導外界視聽並損害力山名譽，為維護投資大眾的權益，已委請律師收集資料，並保留法律追訴權。並企盼易宗五金提供完整單據，回歸正常管道進行溝通。