鄰居男童從自家窗戶爬到女網友家陽台，因位於4樓，讓人十分驚嚇。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

真的被嚇死！一名住在4樓的女網友表示，隔壁年僅小一或小二的男童，從自家窗戶爬鐵架到她家陽台，還把落地窗打開，男童被發現後還想爬回去，嚇得她和丈夫趕快將男童連哄帶抓控制住，但帶男童回家時，對方母親竟半個字都沒說，將孩子帶進門就將門關上，讓女網友覺得十分擔心。眾多網友看完驚呼：「要封」、「快做圍籬」、「爬過來出事，你家變凶宅」。

「要被嚇死了」，一名女網友19日在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文，隔壁小一或小二的男童，從他家窗戶爬鐵架到她家，陽台地窗突然被打開，衝出來一個孩子，被發現後還想爬回去，原PO與丈夫連忙將男童牽制住，帶他回家。

但按門鈴後，男童媽媽開門卻什麼都沒說，把孩子帶回去就把門關上，其態度讓原PO覺得有點怪，加上擔心還有下一次、或者沒那麼幸運，於是打電話到議員服務處，議員回應通知學校跟社工。

眾多網友看完也嚇壞直呼：「好可怕」、「封起來」、「建議中間快做圍籬」、「可以封起來嗎？等等爬過來出事，你家變凶宅，真的要處理」、「封起來，免得要是下次再爬摔死了，妳們又被牽拖」、「掉下去真的是新聞頭條了，外加人命一條」、「這樣做是對的，不然隔壁鬧出人命變凶宅反而不好，啊彌陀佛」。