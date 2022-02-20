相較於各隊洋將申請較早，統一獅隊洋將申請都在第二批，導致洋投恐趕不上開季，對於開幕戰先發人選，總教練林岳平也做好備案，「若來不及的話，胡智為、古林睿煬、江辰晏、施子謙他們4個都會有機會。」

獅隊今年洋將找來投手布雷克、柯瑞、羅昂及洋炮羅薩，但趕不上中職首批送件外籍球員，導致抵台時間較他隊慢，領隊蘇泰安表示，本周洋將應會陸續抵達；依照抵台檢疫程序，洋將要與球隊一同訓練恐要接近三月底，要趕上4月2日的開幕戰調整進度恐要加快腳步。

洋投較晚抵台，「餅總」坦言這隊開季戰力可能會有缺失，因此本土投手可能需要提早準備好，再等待洋投加入，目前球隊本土先發輪值他點名4人，分別為胡智為、古林睿煬、江辰晏、施子謙，「去年是3洋投加2本土，子謙跟江辰晏的機會愈來愈少，今年多一個洋炮，本土投手會多一個人選。」

對於開幕戰先發人選，林岳平表示，若是洋投調整進度趕不上，可能就會從這4人中選擇。在獅隊一年一度隊內獎項拿到突破獎的古林睿煬說：「身為投手當然會想要擔任開幕戰先發，但我就是把自己準備好，剩下的就讓教練去煩惱。」