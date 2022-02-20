英國首相強生19日警告西方國家，若忽視烏克蘭，可能讓台灣等國接收到「侵略行為可以得到回報」的訊息。外交部今天對英國在憂慮烏克蘭緊張局勢當下，仍警醒世人莫忘關切台海和平穩定表示感謝，並強調，這充分顯示英國政府對台海和平的重視及關切。

英國首相強生本月19日在慕尼黑安全會議演說時，呼籲全球關注烏克蘭情勢，並指出如果西方忽視烏克蘭，包括台灣在內的東亞國家將接收到「侵略行為可以得到回報，且或許正確」的訊息。

外交部副發言人崔靜麟指出，從中國軍機2021年侵擾我國鄰近空域近1000架次等舉動，清楚看出中國侵犯台灣的意圖始終存在。

他說，國際社會深切了解中國不斷以政治、經濟、軍事等各種手段破壞兩岸和平，並已在各類場域表達高度關切，包括英國政府去年擔任七大工業國集團（G7） 主席國期間，曾經分別於5月的G7外長會議公報、6月的G7領袖峰會公報及12月的G7主席國聲明，促成與會國三度強調台海和平穩定的重要性。

此外，強生首相本月16日與澳洲總理莫里森舉行視訊峰會，會後也發表聯合聲明，再度強調台海和平與穩定的重要性，外交部認為，這充分顯示英國政府對台海和平的重視及關切。

崔靜麟表示，外交部長吳釗燮本月17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）視訊專訪時表示，中國及俄羅斯正在全世界擴張影響力，中國是否會支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，或俄羅斯是否會協助中國武力犯台，甚且中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會做好自我防衛的準備。

對於強生在慕尼黑安全會議的演說，外交部認為，適提醒全球不僅要密切關注俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊境的動態，也必須同步關切中國有無任何的冒進行動。

崔靜麟強調，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧，我國作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。