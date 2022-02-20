正統鹿耳門聖母廟每年的高空煙火秀動輒吸引數十萬人，廟方今年終於正式宣布施放日期。（擷自正統鹿耳門聖母廟臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

每年聚集數十萬人矚目的正統鹿耳門聖母廟搶春牛與煙火秀，廟方20日正式對外宣布，今年仍因新冠肺炎疫情影響，取消搶春牛儀式，高空煙火秀延至清明連假期間4月3日晚間7時施放，網友隨即分享預約排假看煙火秀。

正統鹿耳門聖母廟每年元宵節前後舉辦的搶春牛與煙火秀是南台灣的重頭戲，每年動輒吸引30萬人參與，去年受疫情影響全部取消。今年仍因疫情持續，廟方決定延後，網路一度出現假訊息，謠傳高空煙火施放日改為4月23日媽祖誕辰，立遭廟方出面公開否認，並稱會視疫情擇期決定。

正統鹿耳門聖母廟鞭春牛儀式已舉辦40年歷史，列為台南市定民俗文化資產，廟方與台南市文化局協調討論，終於決定連續第2年取消迓春牛、搶春牛儀式，但在26日下午4時舉辦「化春牛」儀式，邀請台南市長黃偉哲鞭完紙春牛後直接火化，餘燼分裝成300個平安御守，分送給信徒。

正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀在千呼萬喚下，今年決定延期不取消，施放日備受矚目，廟方日前2度以神轎請示媽祖，最後裁定3日舉辦，20日在臉書官網公告，立即有數百筆分享，網友湧入留言要安排假期賞煙火。

廟方承諾今年高空煙火秀將維持往年規模不縮水，廠商尚未公布煙火內容特色，時間約為40分鐘，分為兩階段，仍有12座蜂炮穿插施放。