入冬首波寒流來襲，冷颼颼的天氣，讓台南知名的溫泉景區人氣強強滾，市府觀光旅遊局調查，天冷反倒激起民眾上山泡湯吃熱食的旅遊興致，關子嶺和龜丹溫泉周末住宿率破9成，堪稱天冷經典。

市府觀光旅遊局統計，大關子嶺地區今天一早逾5000人湧入，其中關子嶺溫泉區、水火同源都是旅客常去的熱門景點，而台南後花園楠西、玉井、大內等區，昨天也有近2萬旅客來訪，位在楠西區的龜丹溫泉，更是吸引許多人來泡美人浴，舒緩身心。

台南市溫泉協會理事長林憲堂表示，只要天氣一冷就是關子嶺溫泉最熱騰騰的時刻，周末住宿率達9成以上，低溫預計持續到下周二，歡迎市民朋友趕緊抓住冬天的尾巴，來關子嶺享受泡湯之樂。

市府觀光旅遊局長郭貞慧說，元宵後台南精采活動依舊滿滿一籮筐，包含府城成功燈會及月津港燈節會持續到228連假，關子嶺溫泉的「山林市集」也即將於228連假舉行，另外西拉雅廣場3萬朵玫瑰花燈活動會持續到3月27日，錯過可惜。