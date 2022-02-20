台中市消防局出動大批人力前往合歡溪救援，因現場水域寬廣且水流湍急，無法靠近，最後出動船艇將遺體打撈上岸。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中梨山3名泰籍移工昨天下午前往合歡溪畔釣魚，其中2人天黑後返回住處，發現另一人遲遲未歸，趕緊重回找人未果，今天上午再度前往搜尋，結果發現失聯的同鄉疑似卡在溪中的大石上，因水流湍急無法靠近，趕緊打110報案。

台中市消防局今天中午接獲警方轉報，出動多名消防人員前往搜救，因現場水域寬廣，下午4點半左右出動船艇支援，順利將遺體打撈上岸，由流籠及救護車運送至梨山衛生所，由警方報請檢察官相驗。