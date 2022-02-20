3名泰籍移工合歡溪釣魚 1人魂斷溪中 18:322022/02/20 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 失聯一夜的泰籍移工遺體卡在合歡溪中大石上。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市消防局出動大批人力前往合歡溪救援，因現場水域寬廣且水流湍急，無法靠近，最後出動船艇將遺體打撈上岸。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 台中梨山3名泰籍移工昨天下午前往合歡溪畔釣魚，其中2人天黑後返回住處，發現另一人遲遲未歸，趕緊重回找人未果，今天上午再度前往搜尋，結果發現失聯的同鄉疑似卡在溪中的大石上，因水流湍急無法靠近，趕緊打110報案。 台中市消防局今天中午接獲警方轉報，出動多名消防人員前往搜救，因現場水域寬廣，下午4點半左右出動船艇支援，順利將遺體打撈上岸，由流籠及救護車運送至梨山衛生所，由警方報請檢察官相驗。 釣竿被猛拉 驚見100公斤鯊魚 超巨體型漁民嚇傻 奶粉罐內「缺角」竟有神用途！婆媽驚呆：生3個沒發現 #梨山 #釣魚 #失聯 #發現 #趕緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南與警對峙持槍匪起底 母去年攜孫輕生 剛辦周年忌 15:112022/02/18 社會 好市多買4盒草莓想退貨 店員1句話她不退了 2.7萬人按讚 12:542022/02/20 生活 汪建民被爆欠債失聯原因 友洩現況：沒有躲 22:322022/02/18 娛樂 籃球球星慘遭色情釣魚 販售者遭判刑、獲利沒收 16:382022/02/18 社會 汪建民爆欠債失聯 寶媽昔狠斬戀情關鍵原因曝光 15:552022/02/19 娛樂 抓包！阿堂鹹粥遭爆收完錢沒開發票 店家回6字網氣炸：誰信啊 07:062022/02/20 生活 賞絕美櫻花不用開車 梨山-武陵農場賞櫻專車尚可預約 15:342022/02/20 生活 辣姐誘視訊愛愛遭側錄 鮮肉男遭恐秒回「這句話」詐騙集團傻了 09:102022/02/19 社會 女演員失聯5天警驚見陳屍山區 帥丈夫心碎證實：她走了 22:242022/02/19 娛樂 享受工作 學會理財 「第三人生」水到渠成 08:302022/02/19 財經 陸籍作家在台出書 大陸全被改成中國 鬧出哥倫布發現新中國笑話 04:102022/02/20 焦點要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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