多數人對於科技業的第一印象就是高薪，連文組生也趨之若鶩，希望畢業後能成為科技業的一員，一名剛畢業的文組碩士生表示，很多親朋好友都推薦她進科技業，機會多且薪水高，好奇「文組生可以搭上科技業的就業潮嗎」，引起網友討論。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，自己是剛畢業沒多久的文組碩士生，因為初入社會找工作，所以有不少親朋好友提出就職建議，紛紛推薦她走科技業，不僅機會多，薪水也比較高，因此好奇詢問「文組生可以搭上科技業的就業潮嗎」。

貼文一出，不少網友馬上打臉，「科技業薪水多的只有工程師」、「文組去科技業也是沒有工程師錢多，所以找自己比較有興趣的吧」、「所以讀碩士的目的是什麼，不往本科的方向走嗎」、「當初選文組現在又想來賺科技業的錢，你以為天下有這麼美好的事嗎」。

不過也有人建議，「我在科技業裡面的公關部門工作，其實文組還是可以進入科技業的，科技公司裡面還是會需要一些行銷、公關、人資、業務、採購等的人才」、「覺得可以，我朋友有醫護背景，原本在百貨當廠護，現在去科技業當廠護，雖然月薪沒工程師高，但年終就是比百貨多」、「可以考慮當業務，我也是文組的，現在是科技業業務，有分紅」。