胡金龍本季披上統一獅球衣，好友陳鏞基寫下「金鏞連線、經典再現」的新球季願望，更喊話要與好友一起挑戰東山再起獎，對此胡金龍說：「有機會的話可以挑戰看看，是比較有挑戰性的獎項。」

胡金龍因「胡弟事件」遭富邦悍將冷凍一年半，去年底結束與前東家合約後成為自由身，獅隊給予機會網羅他，讓他重啟選手生涯。今天在開訓儀式上胡金龍也先感謝獅隊給予機會，「謝謝統一獅給我機會回來台南。」

受到鋒面影響，南台灣從昨天起就開始降溫並下雨，也給了胡金龍寫下新球季目標的靈感，他寫下「It never rains, but it pours.」，他說：「希望能夠不鳴則已，一鳴驚人。」

過去兩人在中華隊時的「金鏞連線」成為佳話，這次再度一起穿上獅袍，聽到好友陳鏞基向他喊話，「我們會互相勉勵，相約今年的東山再起獎。」胡金龍開玩笑說：「等一下老婆要不開心了。」回歸正題，他表示，現在有機會兩人同隊，希望可以為球隊做出最大貢獻，若有機會，也會想挑戰東山再起獎。

總教練林岳平也認為胡金龍是名很好的打者，考量今年獅隊外野傷兵較多的情況下，胡金龍可能也需要上場守備，成為球隊第4號外野手，對此他自信地說：「外野OK啊！都有在練。」餅總也提到，胡金龍的狀況還是要等到實戰後才能完全了解，但他強調：「他的實力不容小覷。」