近期公布的美國、歐元區最新消費者物價指數均打破歷史記錄，IMF亦評估全球總體通膨率仍然是一個「重大風險」，瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席經濟學家唐納文（Paul Donovan）指出，疫情期間民眾消費減少、保留下來的高儲蓄率，隨著防疫限制放鬆，創造了消費熱潮，人們爭先恐後地買東西，及至目前，雖然各國社會程度和民眾需求互有差異，帶來不同國家的不同通膨細節，但全球需求模式中，「電視」是一種共同的產品，用來作為通膨變化的觀察一致性，相當適合。

唐納文說，基於防疫，民眾被迫禁足在家、哪兒都不能去時，更迫切希望有更大的屏幕上追劇《唐頓莊園》或《魷魚游戲》，於是持續追加選購。電視的價格多年來一直在下降，疫情期間更高的需求，改變了此一趨勢。隨著2021年需求激增，美國、英國和歐洲的電視通膨率迅速上升。2021年底，日本的電視通膨率甚至出現了正值，在一個通縮已然定型的消費社會，非常不容易。

在美國，一台1500美元的54英寸電視，過往的購買成本約為美國民眾年平均可支配收入的2.8％，美國個人儲蓄率在2020年1月間約8 ％，疫情期間持續上升，最高曾到33.8 ％（2020年4月），2021年3、4月新一波疫情再起，再度上升到26.6％；2021年底，即使物價通膨了好一陣子，儲蓄率仍維持在8％，民眾的可支配金額用於一台全新的電視購買上，雖然是昂貴、但負擔得起！

唐納文強調，通膨是無法持續的，需求已經放緩！近兩年想要一台新電視的人已經買了一台，儲蓄儲備已經用完。隨著需求放緩，電視通脹率正在下降，少數經濟體甚至已轉變成徹底的通貨緊縮。「電視短暫的異常需求激增、帶動通貨膨脹，然後，接著出現通貨緊縮」，電視已為其他產品提供一個經驗教訓，今年可能會在其他行業重複出現。

渣打銀行財富管理團隊亦分析，中國經濟今年來放緩，生產者與消費者物價指數增幅雙雙回落；此外，美國最新的採購經理人指數見頂回落，這些都是早期徵兆，「通膨見頂」是市場需要提前準備的可能風險。

渣打團隊指出，隨著經濟成長和消費需求放緩，預計企業正在進行的補庫存活動和資本支出將提振供給和生產力，「這將拉低商品通膨」。此外，疫苗接種率提升以及新冠肺炎特效藥問世將令更多工人重返崗位，緩解薪資上漲壓力。

渣打銀引用最新調查，紐約聯邦準備銀行2/14公布1月份消費者通膨預期調查顯示，民眾對未來1年的通膨率預估從去年12月的6％ 下降至5.8％，對未來三年通膨率預期更從去年12月的4％下滑至3.5％，創下2013年開始統計數據以來最大降幅，顯示通膨預期已出現轉折。雖然短期殖利率上升，但市場定價反映的長期通膨預期仍然區間波動。