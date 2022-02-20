鳥巢內的冬奧紀念品商店，限量販售吉祥物「冰墩墩」玩偶，買到的消費者，心滿意足的離開。（藍孝威攝）

事先獲得「線報」的觀眾，進入鳥巢體育場後，拔足狂奔至紀念品商店，搶購「冰墩墩」玩偶。（藍孝威攝）

由於今天鳥巢的紀念品店限量販售，只有進貨一千隻「冰墩墩」，開賣後不到一小時就售罄，4名志願者站在商店門口，請消費者別再來排隊。（藍孝威攝）

2022北京冬奧閉幕式今晚8點在鳥巢國家體育場登場，受邀觀禮民眾傍晚4點半抵達鳥巢後，大家第一件事不是入場尋找座位、對號入座，而是出現一路狂奔的人群。不知道狀況的人，還以為在拍電影《失速列車》，但是已接獲場內朋友「線報」的觀眾，則是趕至222號入口附近的冬奧紀念品商店，搶購目前正夯的吉祥物「冰墩墩」玩偶。

由於貨源稀缺，今天現場只備貨1000隻，採限量銷售。每名觀眾憑入場邀請函只能購買1隻，完成交易後，店員會在邀請函背面打勾做記號，以防有人重複排隊。支付方式採用現金、數位人民幣和Visa信用卡三種。

店員表示，今天「冰墩墩」的銷售狀況依然火爆，而且店裡只賣冰墩墩，不賣其他紀念品。

店員說，「冰墩墩」下午4點半開賣，不到5點半就銷售一空，平均每分鐘賣出16.6隻。店員必須依據庫存數量，不斷來回盤點排隊人數，提醒消費者別再來排隊。

由於現在市面上「一墩難求」，製作工廠在年後已經加足馬力，一天24小時輪班生產，預計再過不久，消費者就可以輕鬆在實體商店或在網路電商買到，何必急於一時？

現場觀眾小易說，「到那時候，冰墩墩就已經爛大街了，還有什麼價值？就是要趁它還沒掉價的時候，買上一個，拿著它，在鳥巢裡拍照發朋友圈，多有範兒！難得讓朋友羨慕一把！」