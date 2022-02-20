2022北京冬奧閉幕式今晚8點在鳥巢國家體育場登場，受邀觀禮民眾傍晚4點半抵達鳥巢後，大家第一件事不是入場尋找座位、對號入座，而是出現一路狂奔的人群。不知道狀況的人，還以為在拍電影《失速列車》，但是已接獲場內朋友「線報」的觀眾，則是趕至222號入口附近的冬奧紀念品商店，搶購目前正夯的吉祥物「冰墩墩」玩偶。
由於貨源稀缺，今天現場只備貨1000隻，採限量銷售。每名觀眾憑入場邀請函只能購買1隻，完成交易後，店員會在邀請函背面打勾做記號，以防有人重複排隊。支付方式採用現金、數位人民幣和Visa信用卡三種。
店員表示，今天「冰墩墩」的銷售狀況依然火爆，而且店裡只賣冰墩墩，不賣其他紀念品。
店員說，「冰墩墩」下午4點半開賣，不到5點半就銷售一空，平均每分鐘賣出16.6隻。店員必須依據庫存數量，不斷來回盤點排隊人數，提醒消費者別再來排隊。
由於現在市面上「一墩難求」，製作工廠在年後已經加足馬力，一天24小時輪班生產，預計再過不久，消費者就可以輕鬆在實體商店或在網路電商買到，何必急於一時？
現場觀眾小易說，「到那時候，冰墩墩就已經爛大街了，還有什麼價值？就是要趁它還沒掉價的時候，買上一個，拿著它，在鳥巢裡拍照發朋友圈，多有範兒！難得讓朋友羨慕一把！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。