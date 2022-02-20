110學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽最終日，有機會爭搶4強門票的金甌女中，20日重要一戰46比70不敵普門中學，最終3勝4敗未能追上擁有4勝在手、稍後要出戰永仁高中的陽明高中，女子組4強確定由北一女中、淡水商工、陽明高中及永仁高中收下，而陽明、永仁一戰將決定誰是8強賽階段第3名與第4名。

普門中學雖然20日賽前已確定無緣4強，但只要拿下金甌，球隊戰績就可來到第5，輸球則會掉到第6，因此全隊為了好名次放手一搏，打起來相當強勢，而金甌已經好幾場都有出色表現的182公分先發主將游沁樺，此役得分上未能給予太多幫助，讓球隊打起來相對辛苦，最終金甌落到第6、普門第5。

普門共3名球員得分上雙位數，顏彗安19分、邱子芸13分、温雅云10分加10籃板；金甌僅全隊身材最嬌小、身高155公分的後衛邱詠鈴得分達雙位數，貢獻11分、8籃板，游沁樺7分、8籃板、5助攻、4阻攻。