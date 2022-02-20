受華南雲雨區東移影響，強烈大陸冷氣團南下，新北市今（20）日出現攝氏10度左右低溫，自凌晨0時至下午6時，新北市消防局共接獲4起內科OHCA救護案件，其中49歲莊姓男子、57歲林姓男子送醫急救仍告不治。

新北市消防局黃德清提醒，濕冷天氣會發生較低的體感溫度，請大家不能輕忽，市府已啟動防寒關懷機制，訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群，同時擴大宣導防範一氧化碳中毒，請里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器應注意通風，如有發現需要協助民眾，立即撥打市府1999專線，緊急狀況時撥打119報案電話。