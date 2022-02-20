黃聖球稱全片最難演的部分，就是在看守所的哭戲。（希望行銷提供）

18歲新生代演員黃聖球2018年主演電影《誰先愛上他的》，入圍金馬獎最佳新演員，當時他開玩笑說之後將息影，除非能挑戰演出殺人犯，沒想到真的美夢成真，在主演新片《該死的阿修羅》化身夜市隨機殺人槍手，也在劇組度過18歲生日，形容《阿修羅》是他的成年禮。

《阿修羅》即將在3月上映，回憶拍攝過程，黃聖球表示有場哭戲真的非常難演，就是他被關在看守所飾演母親的丁寧來探監，母子對談過程他必須飆淚，他解釋因為片中的角色跟自己個性差很多，很難帶入個人情緒，在片場卡關許久就是哭不出來，試了很多次之後，劇組決定更換部分劇情設定，此時黃聖球才突然大哭起來，原因是讓全劇組等他1人很不好意思，對大家感到抱歉。

黃聖球的父親是新寶島康樂隊團員暨客家金曲歌王黃連煜， 19日電影舉辦主題曲發佈音樂會暨配樂講座，入圍金曲獎最佳演唱組合獎的「守夜人Night Keepers」受邀演唱電影主題曲〈狗一般純潔的眼〉，出身在音樂世家的黃聖球也特別帶上吉他加入一同合奏。