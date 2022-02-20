統一獅談薪進度85％，領隊蘇泰安表示，會等到全隊都談完合約後才會公布內容，但確定的是，新球季增加2名「複」翁，林靖凱、林安可都是球員生涯首度簽下複數年合約。

獅隊連兩年闖進總冠軍戰，雖然去年連霸失利，遭中信兄弟橫掃，但獅隊仍肯定球員表現，最直接就是反應在球員薪資上。蘇泰安說：「雖然沒有拿到總冠軍，但整體調幅不會吝嗇，團隊整體漲幅約700萬元，至少5％以上。」

「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲及林安可去年季後都要重新談約，前2人都是朝另一紙複數年合約去談，蘇泰安說：「目前2人都是差在細節部分，（陳）韻文也是。」至於林安可則是首度簽下複數年合約，去年入圍進步獎的林靖凱也首度成為「複」翁，蘇泰安指出，也有其他球員在考慮中。

而剛接下隊長一職的捕手林岱安目前也還在與球隊談薪中，目前也只差細節就能簽約，對於新合約大致內容，他笑答：「大致上都還算不錯。」

談到新球季有了新角色，林岱安認為，自己在國小、國中都有擔任過隊長或是副隊長的角色，對於這個身分並不陌生，而他在確定當選後也指定副隊長人選，是蘇智傑與陳韻文，「我們算是內閣制，希望他們兩個可以一起協助我，一起成為球員與教練間溝通的橋樑。」