蘇珮卿19日舉辦音樂會。（Siren Song Music提供）

蘇珮卿19日舉辦音樂會，是她預計於夏天推出的全新專輯前、給鐵粉的一個前導Mini Show，在前身為電影院的玉成戲院錄音室開唱，蘇珮卿把場地當自己家客廳，精心用地毯、復古電視、老燈具、花卉、油畫和薰香蠟燭，佐以蟲鳴鳥叫、海濤聲，瞬間將百名粉絲帶進蘇珮卿基隆家中的客廳，好友鳳小岳、王若琳（Joanna）和詹雯婷（Faye）都是座上賓，到場全程聆聽蘇珮卿的演出，而蘇珮卿的美國老公Cody（白克迪）也親任鼓手，為愛妻敲擊出一場完美的音樂會。

由於鼓的位置為了收音，放在舞台正中間的小屋宇中，蘇珮卿打趣說，老公整場都坐在「神壇」中，讓全場都哈哈大笑！此外，蘇珮卿為了完美營造在家中開Party的親切感，更在外場設置小品區，精心準備丹尼船長「米米花」和手搖茶飲，供所有大人小孩賓客享用，女主人克盡「地主之誼」，她昨晚共唱了12首新歌、金曲，一人身兼電豎琴手、鋼琴手和歌者，甚至坐到觀眾席中閒話家常和演唱，讓溼冷數日的台北瞬間閃耀溫馨美好的光輝。

蘇珮卿歷經抗癌重生，轉為獨立製作後，去年推出英文單曲《This Is Trouble》，迴響很大，昨演唱會一開始她就開玩笑說：「取名《This is..》即是來自不久前這首歌，而且發生在我身上的『trouble』算滿嚴重的，不適合今晚，所以把troble拿掉！」又表示那時（抗癌）的辛苦，換得現在音樂的交流，打開了未來的可能性，她滿懷感恩！

她也不忘介紹樂手，貝斯手柯遵毓（Jack）和新加入的吉他手兼和聲林依霖（Elisa）都是蘇珮卿在林宥嘉（Yoga）演唱會結識的好同仁，鼓手Cody（白克迪）則是蘇珮卿留學美國時擦出火花、被她「娶」回台灣的洋夫婿，歌手蘇珮卿兼任電豎琴和鋼琴手，以4人編制的樂團形式，帶給大家一場心曠有如在家中客廳、神怡彷如眺望夜之大海的音樂會！

蘇珮卿甚至坐到觀眾席中跟群眾談天，聊到音樂會曲目，她提到主要是新專輯曲目的VIP搶聽，「這些新歌也算是，未發行就被第一次完整演出，起承轉合，太美妙了！」蘇珮卿提及老公Cody打鼓的地方，就在舞台正中心的一座「小房子」裡，蘇珮卿打趣說：「我老公一整晚都坐在神壇裡面！」引起全場哄堂大笑！近日氣候又濕又冷，恰巧又是24節氣中的「雨水」，蘇珮卿感謝所有粉絲和工作人員，不畏冬雨熱烈前來，「真的一萬顆感激的心！」