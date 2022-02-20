新北市客家局今舉辦「111年新北市天穿日－玩轉二次元」，首次以「角色扮演」詮釋，辦理祭天儀式、創意補天、天穿任務、藍染手作等活動內容。（新北市客家局提供）

為了慶祝客家傳統節日天穿日，新北市客家局今舉辦「111年新北市天穿日－玩轉二次元」，首次以「角色扮演」詮釋，辦理祭天儀式、創意補天、天穿任務、藍染手作等活動內容，其中大觀國小板橋大觀國小校長吳國銘也帶著師生參與，利用廢棄素材縫製成水神共工、火神祝融及女媧娘娘的神話形象，獲得Cosplay徵件活動銅牌。

客家局指出，今年的新北天穿日除了遵循傳統古禮的祭天儀式，辦理客家八音的奏樂、製作糖塔、纏花等祭祀用品外，儀式禮生還特別邀請許多微網紅擔任青年禮生，造就跨世代的對話。

為了詮釋傳統文化故事，客家局也首度舉辦Cosplay徵件活動，讓民眾扮裝成日本漫畫鬼滅之刃、獵人、寶石之國，電影阿拉丁、蜘蛛人及霹靂布袋戲系列，作為亮點的補天場景，而獲獎的前三名都結合了女媧補天的神話故事。

金獎《劍俠情緣叄－五毒教》是以五彩碧蝶替代五色石補天；銀獎《陰陽師－帝釋天》則用碩大的金蓮將天補好，保護天域的百姓；銅牌則是由3名大觀國小學生利用廢棄素材縫製衣服，經典重現出水神共工、火神祝融及女媧娘娘的神話形象。吸引許多民眾搶著合照。

現場還有五色石探索行動，民眾只要完成相關任務，幫助女媧順利補天，就可獲得虎年「當慶」悠遊卡，而參加者也可體驗藍染手作。客家局表示，受到疫情影響，許多活動改以縮小規模或改為線上辦理，今年在落實各項防疫規定的條件下，再次舉辦精彩的實體活動，傳統的祭天儀式誠心祈求上蒼及女媧娘娘護佑百姓安康，融入Cosplay為傳統文化注入年輕活力，希望讓民眾愛上客家文化。