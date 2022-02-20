金門藍眼淚大爆發，1名比基尼女子在新湖漁港岸邊，以美人魚般的婀娜身影從冰冷大海出水，抖落一身藍點星光，搖曳出讓人屏息的空靈美照。（簡小姐提供）

金門藍眼淚大爆發，1名比基尼女子在新湖漁港岸邊，以美人魚般的婀娜身影從冰冷大海出水，抖落一身藍點星光，搖曳出讓人屏息的空靈美照。（簡小姐提供）

金門藍眼淚大爆發，1名比基尼女子在新湖漁港岸邊，以美人魚般的婀娜身影從冰冷大海出水，抖落一身藍點星光，搖曳出讓人屏息的空靈美照。（簡小姐提供）

金門藍眼淚大爆發，1名比基尼女子在新湖漁港岸邊，以美人魚般的婀娜身影從冰冷大海出水，抖落一身藍點星光，搖曳出讓人屏息的空靈美照。（簡小姐提供）

金門藍眼淚大爆發，從北海岸到南海岸一片淚眼婆娑，今天凌晨不到6度的低溫，1名比基尼女子在新湖漁港岸邊，以美人魚般的婀娜身影從冰冷大海出水，抖落一身藍點星光，搖曳出讓人屏息的空靈美照，成為兩岸各地追淚人爭睹的焦點。

數張美得讓人窒息的照片在網路傳開後，引起網友一陣驚呼，有人寫下「金門史詩般的藍眼淚美照，讓人忘記島上還有其它美景」、「這樣的美麗身影，值得縣府邀請擔任觀光代言人」，也有人狂喊：「女蛙人，比海龍蛙兵還強！」、「這種天氣應該會冷到人生跑馬燈跑不停吧!」

影中人簡小姐一下爆紅，目前在金門城區從事資訊業的她說，在網路看到「藍眼淚」的照片後，一直期待有機會跟藍眼淚合照，也加入臉書社團「金門藍眼淚」，在時序進入藍眼淚爆發季節後，就隨時注意社團裡更新訊息，今天凌晨1點多看到藍眼淚最新消息，就和朋友趕到現場，拍下連自己都好喜歡的圖組，雖然天氣真的冷到不行，，但她還是要開心告訴大家，「這裡超漂亮，快點來金門!」

被譽為全島最強「淚友」的簡小姐還說，當時氣溫只有6度，自己平常也有在運動，身邊還有幾個游泳高手照顧，而且是在岸邊的樓梯拍下這些照片，基本上安全無虞，但不建議一般人這樣嘗試，除了紅藻的水質問題外，海邊的環境溼滑危險，希望相關單位能規畫或提供安全的遊憩場域，好好珍惜這樣特殊的觀光資源。